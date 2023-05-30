وقال بعض المشرعين الجمهوريين، الاثنين، إنهم سيعارضون اتفاقا على رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار، في إشارة إلى أن إقرار الاتفاق بالكونغرس قد يواجه صعوبة قبل نفاد أموال الحكومة الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، قد عبرا عن ثقتهما في أن أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيصوتون لدعم الاتفاق.

تحركات الأسعار

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في بداية الجلسة، قبل أن يقلص هذه التراجعات ويتحرك على ثبات تقريبا حول مستوى 460.92 نقطة، بحلول الساعة 8:40 بتوقيت غرينتش، وسط توقعات اكتساب التداول زخما مع إعادة فتح أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا بعد عطلة.

وانخفض سهم نستله 0.8 بالمئة بعدما قالت مجموعة المواد الغذائية السويسرية إنها عينت، آنا مانز، المديرة المالية في مجموعة بورصات لندن، رئيسة مالية جديدة لها.

وتراجع سهم يونيليفر 0.6 بالمئة بعد أن قالت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة إن مديرها المالي سيغادر بحلول نهاية مايو 2024.

وهبط سهم "أراوند تاون" نحو اثنين بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن نشرت شركة العقارات الألمانية نتائج الربع الأول.