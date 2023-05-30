وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.02 بالمئة إلى 104.28 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين البالغ 104.42 نقطة والذي لامسه يوم الجمعة. ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على ارتفاع قدره 2.5 بالمئة.

وقال عدد قليل من نواب الحزب الجمهوري من اليمين المحافظ أمس الاثنين إنهم سيعارضون أي اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي الذي يبلغ حاليا 31.4 تريليون دولار.

وتسلط هذه المعارضة الضوء على العقبات التي سيواجهها الرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لإقرار الاتفاق في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قبل أن تصل البلاد إلى الحد الأعلى للدين بحلول يوم الاثنين المقبل على الأرجح.

خسائر تاريخية لـ الليرة التركية.. وتوقعات متشائمة

وهبطت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد عند 20.3 مقابل الدولار لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.

وكان بنك ويلز فارغو الأميركي قد توقع تراجع الليرة التركية إلى 23 ليرة هذا العام و25 ليرة في مطلع العام القادم على إثر فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، كما حذر مورغان ستانلي من أن الليرة التركية قد تواصل هبوطها إلى 26 مقابل الدولار قريبا، وقد تصل إلى 28 بحلول نهاية العام بعد فوز أردوغان الذي قد يبقي على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة وهو أمر سيضغط على العملة التركية

العملات الرئيسية

وارتفع اليورو 0.01 بالمئة إلى 1.0706 دولار، كما زاد الجنيه الإسترليني في أحدث جلسة للتداول إلى 1.2356 دولار بارتفاع 0.04 بالمئة على مدى اليوم.

وزاد الين الياباني 0.11 بالمئة إلى 140.31 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 140.91 ين للدولار أمس الاثنين.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.31 بالمئة إلى 0.652 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.15 بالمئة إلى 0.604 دولار.