وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت هذا الشهر، وعد الرئيس رجب طيب أردوغان في أبريل، بتوفير الغاز بالمجان في مايو. وفاز أردوغان بفترة رئاسية جديدة بعد جولة إعادة جرت الأحد.

وقال أردوغان أيضا إن الحكومة ستقدم 25 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي للأسر مجانا لمدة عام واحد اعتبارا من مايو.

وقال معهد الإحصاء التركي، مساء الاثنين، إن طريقة "السعر الصفري" ستطبق على الغاز الطبيعي في حسابات تضخم أسعار المستهلكين في مايو، كما سينعكس الغاز المجاني على الحسابات على مدى العام المقبل.

ومع ذلك، ذكر المعهد أنه سيكون هناك تأثير تصاعدي قوي مع نهاية العام بالتوازي مع زيادة استهلاك الغاز الطبيعي.

ويبلغ وزن الغاز الطبيعي في حسابات التضخم 2.9 بالمئة. ومن المقرر الإعلان عن بيانات التضخم لشهر مايو في الخامس من يونيو.

وقال حقان كارا الأكاديمي في جامعة بيلكنت، وكبير الاقتصاديين السابق بالبنك المركزي على تويتر إن معهد الإحصاء التركي قد يعلن عن تضخم صفري أو سلبي بمقدار طفيف لشهر مايو، بعد خصم 2.4 نقطة من معدل التضخم الشهري بفضل الغاز الطبيعي المجاني.