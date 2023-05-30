وأوضحت دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، أن الشراء جاء بهدف زيادة حيازاته من الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.

وتعمل البنوك المركزية حول العالم على توسيع ممتلكاتها من السبائك، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. واستأنف العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مشترياته من الذهب في 2022 بعد توقف دام 4 سنوات، في إطار برنامج لتنويع أصوله الأجنبية البالغة نحو 100 مليار دولار.

واشترى البنك المركزي العراقي 34 طناً من الذهب في يونيو الماضي، بزيادة لمرة واحدة بنسبة 35 بالمئة في مقتنياته. ويخزن البنك السبائك لدى بنك إنجلترا وبنك فرنسا.

وتعرض الذهب، الذي كان على مسافة قريبة من مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر، لخسارة أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، حيث زادت علامات المرونة في الاقتصاد الأميركي من احتمالية استمرار الفيدرالي (المركزي الأميركي) في رفع معدلات الفائدة. والمعدن أكثر جاذبية للمستثمرين من أجل العوائد عندما تكون الأسعار منخفضة.

وانخفض الطلب على الذهب من البنوك المركزية إلى 228.4 طن في الربع الأول، بانخفاض 40 بالمئة عن الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

يذكر أن الذهب يعدُّ من أهم مكونات الاحتياطات التي تحتفظ بها البنوك والمؤسسات المالية الدولية، إذ تعْمَد هذه البنوك والمؤسسات إلى زيادة احتياطياتها من هذا المعدن بصورة مستمرة، لما لهذا الاجراء من انعكاس إيجابي على الملاءة المالية لهذه المؤسسات والجدارة الائتمانية لدولها.

أكثر 10 دول امتلاكًا للذهب عربيًا.. بنهاية العام 2022

جاءت السعودية على رأس قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا للذهب، باحتياطيات بلغت 323.1 طنًا، تلاها في المركز الثاني لبنان بنحو 286.8 طنًا.

وفي المركز الثالث حلّت الجزائر باحتياطيات بلغت 173.6 طنًا، وفي الترتيب الرابع جاء العراق مع امتلاكه احتياطي من المعدن الأصفر يصل إلى 130.3 طنًا.

بينما جاءت مصر في المركز الخامس بقائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا للذهب، باحتياطيات تصل إلى 125.5 طنًا، وجاء بعدها في الترتيب ليبيا، إذ تمتلك نحو 116.6 طنًا.

وفي المركز السابع جاءت قطر بقائمة أكثر الدول في المنطقة العربية امتلاكًا لاحتياطيات الذهب بنحو 91.8 طنًا.

وجاءت الإمارات في المركز الثامن باحتياطيات تصل إلى 79.9 طنًا، وتاسعًا كانت الكويت بنحو 79 طنًا، في حين اختتم الأردن قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا للذهب بمقدار 43.5 طنًا.

في المركز الـ11 جاءت سوريا في قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا للذهب باحتياطيات بلغت 25.8 طنًا، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

وتلاها في الترتيب المغرب باحتياطيات 22.1 طنًا، وبعدها تونس بنحو 6.8 طنًا، في حين حلّت في المركز الـ14 البحرين باحتياطيات 4.7 طنًا.