وتوصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إلى اتفاق مطلع الأسبوع لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، ووضع قيود على الإنفاق الحكومي لعامين.

وعبر الجانبان عن ثقتهما في أن أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيصوتون لدعم الاتفاق.

ومن جانب آخر، هبطت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، إذ طغت المخاوف الاقتصادية إزاء رفع أسعار الفائدة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.

أداء الأسواق

- ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة.

- هبط المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.4 بالمئة.

- تخلى المؤشر الرئيسي بالسعودية عن المكاسب المبكرة ليغلق مستقرا بعدما قوبلت الزيادة في أسهم القطاع المالي بخسائر في أسهم الرعاية الصحية.

وصعد سهم المتحدة للإلكترونيات 3.4 بالمئة بعد أن نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما إن الشركة تخطط لطرح عام أولي لشركتها (تسهيل للتمويل) للخدمات التمويلية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

وكان سهم أرامكو من بين الأسهم المتراجعة إذ خسر 0.6 بالمئة.

- خارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في مصر EGX30 بنسبة 0.5 بالمئة، بدعم من قفزة سهم إيسترن كومباني لمنتجات التبغ بنسبة 2.7 بالمئة.