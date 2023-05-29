وتأثر الاقبال على الذهب كملاذ آمن بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير 2025، وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه.

إضافة إلى ذلك كشفت بيانات الجمعة، أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، زاد أكثر من المتوقع في أبريل وأن التضخم تسارع.

وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو إلى 66.4 بالمئة على مؤشر CME FedWatch، وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام.

وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 104.25 نقطة، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش، تحركت أسعار الذهب في المعاملات الفورية على ثبات تقريبا حول 1,944.83 دولار للأونصة، ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه الجمعة.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وسجلت 1,963.40 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.26 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1023.83 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1428.07 دولار للأونصة.