وارتفع نيكي إلى مستوى 31560.43 نقطة خلال الدقائق العشر الأولى من التداول، لكن المكاسب تقلصت على مدى اليوم ليغلق المؤشر على ارتفاع 1.03 بالمئة عند 31233.54 نقطة.

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36 بالمئة إلى 2175.13 نقطة في التعاملات المبكرة، لكنه أخفق في الوصول لقرب أعلى مستوى له في 33 عاما والذي سجله الأسبوع الماضي عند 2188.66 نقطة. وأنهى المؤشر التعاملات على صعود بلغ 0.69 بالمئة مسجلا 2160.65 نقطة.

وقفزت أسهم مجموعة "سوفت بنك"، بأكثر من ثمانية بالمئة، مع مواصلة شركات يابانية متخصصة في تصنيع الرقائق الأداء القوي، وسط فورة اهتمام بالذكاء الاصطناعي تسببت أيضا في ارتفاع أسهم الشركات الأميركية المماثلة.

وارتفع سهم "أدفانتست" لمعدات اختبار الرقائق بأكثر من أربعة بالمئة، لتصل مكاسبه على مدى الجلسات الثلاث السابقة إلى ما يقرب من 26 بالمئة.

وتوصل الرئيس الأميركي، جو بايدن الأحد، إلى اتفاق مبدئي مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، يقضي بتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير 2025، وقال إن الاتفاق أصبح جاهزا لطرحه على الكونغرس للتصويت، وهو ما عزز تفاؤل المستثمرين بالسوق الياباني.

وفي تلك الأثناء، هبط الين إلى 141 مقابل الدولار لأول مرة في ستة أشهر، وهو ما يعزز إيرادات المصدرين اليابانيين.