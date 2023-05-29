وتوصل الرئيس الأميركي، جو بايدن الأحد، إلى اتفاق مبدئي مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، يقضي بتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير 2025، وقال إن الاتفاق أصبح جاهزا لطرحه على الكونغرس للتصويت.

قالت المحللة في CMC Markets، تينا تنغ، إن صفقة الديون الأميركية المبدئية قدمت انتعاشًا في الأصول الخطرة.

لكن الأسواق قد تتنفس الصعداء لفترة وجيزة فحسب، لأن بمجرد الموافقة على الاتفاق، من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية سندات تتسبب في تقليص السيولة أكثر، وزيادة تكلفة التمويل للشركات التي تعاني بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

تحركات الأسواق

ارتفع المؤشر ستوكس 600 لمنطقة اليورو 0.4 بالمئة بحلول الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش وجاء قطاع البنوك في التكتل من بين أبرز الرابحين.

وشهدت الأسواق تداولات محدودة بسبب إغلاق أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية.

وقفزت أسهم شركة "إس.بي.بي" 6.2 بالمئة بعد أن قالت المجموعة العقارية السويدية إنها ستوسع نطاق مراجعة استراتيجية جارية، وإن الخيارات قد تشمل بيع الشركة أو وحدات منها أو أصول.