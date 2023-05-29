وقالت أوبك في بيان إن "دولة الإمارات تعتبر رائدة عالميا في مواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة، وتغير المناخ والتنمية المستدامة، ليس فقط بالعبارات، ولكن أيضا عبر الخطوات العملية والقيام باستثمارات رئيسية في تطوير ونشر مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات التي تركز على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضافت: "الدكتور سلطان الجابر يحظى بالاحترام والشهرة بسبب دوره الرائد والعالمي في مجال الطاقة.. وبصفته رئيس مجلس إدارة مصدر والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، فقد قاد شركة مصدر لتصبح شركة رائدة عالميا في مجال مصادر الطاقة المتجددة، ويواصل قيادة أدنوك على مسار غير مسبوق لإزالة الكربون، إذ تمكنت أدنوك اليوم من تحقيق واحدا من أدنى الانبعاثات لبرميل النفط المنتج على مستوى العالم.

وشددت أوبك على ضرورة النظر إلى معرفة الدكتور سلطان الجابر وخبراته الممتازة التي اكتسبها من قيادة كلا المجموعتين على أنها وصفة لتمكين المناقشات الشاملة والعادلة بنجاح في COP28، مشيرة إلى أن الإمارات هي المكان الأنسب لجعله مؤتمر العمل والنتائج.

كما أشارت أوبك في بيانها إلى إشادة قادة العالم بمدى موضوعية وفهم الدكتور سلطان الجابر العميق لصناعة الطاقة، كما رحبت بتشجيعه لانتقال عادل للطاقة لا يترك أحدا يتخلف عن الركب.

والأسبوع الماضي، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، أن الإمارات أظهرت ريادة عالمية في العمل المناخي لا سيما من خلال مبادرتها الاستراتيجية "صافي الصفر بحلول عام 2050" وتعزيز الاستثمار في صناعة الطاقة المتجددة الذي أسهم في إحراز تقدم مذهل خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال: "إننا نؤيد تأييدا تاما اتباع نهج عالمي متعدد الأطراف قائم على التعاون ونحن نتطلع إلى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" التي تستضيفها دولة الإمارات بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي ودعم المؤتمر لجدول أعمال شامل حيث يجري الحدث أول تقييم عالمي منذ اتفاق باريس".

وأخيرا، قالت منظمة أوبك في بيانها، "إنها تؤمن أن COP28 يحتاج إلى وجود كل صوت على الطاولة لتحقيق حلول عملية وواقعية".