وقالت "الدار" في بيان، إن بموجب هذه الصفقة والتي تبلغ قيمتها 150 مليون درهم (حوالي 41 مليون دولار)، ستمتلك الدار حصة أغلبية بنسبة 75 بالمئة، بينما سيمتلك شريك استراتيجي حصة الـ 25 بالمئة المتبقية.

وتقدم بساتين محفظة واسعة من خدمات تنسيق الحدائق، بما فيها أعمال التصميم والتركيب والرصف والبستنة والتخلص من النفايات الخضراء، وتضم فريق عمل أكثر من ألف موظف. وتعتبر دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وإكسبو 2020 دبي من بين عملاء الشركة.

وتشكل بساتين مكملا مهما لمحفظة الخدمات الحالية التي تقدمها منصة الدار للعقارات باعتبارها قطاعا تشغيليا رئيسيا يتبع شركة الدار للاستثمار.

وشهد المنصة نموا متسارعا من خلال النمو القوي وعبر صفقات الاستحواذ التي نفذتها العام الماضي.

كما تضيف هذه الصفقة زخما كبيرا إلى إمكانات الدار للعقارات لتقديم مجموعة أوسع وأشمل من الخدمات لقاعدة عملاء الدار المتنامية.

وتضم الدار العقارية تحت مظلتها مجموعة من مزودي الخدمات المتخصصين، بما في ذلك شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، و"أستيكو" للخدمات العقارية وشركة "خدمة" لإدارة المرافق، وشركة "باكتيف" للحلول المستدامة، وشركة سبارك للخدمات الأمنية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للدار للاستثمار، جاسم بوصيبع، "تشهد محفظة أصولنا الاستثمارية توسعا ونمو متسارعين، وتتماشى مع جهودنا لتوسيع محفظة خدمات منصة الدار للعقارات مع خططنا الاستراتيجية للنمو"، مشيرا إلى أن أهمية هذه الصفقة تنبع بما ستضيفه من خدمات مكملة لمنصتنا.

يشهد قطاع تنسيق الحدائق من الإمارات نموا قويا، مستفيدا من التوجهات الديموغرافية الإيجابية في الدولة، بالإضافة إلى النشاط الملحوظ في قطاع الإنشاءات والعمل الجاري لتطوير مجموعة من المشاريع الكبرى الطموحة.

وتشير التوقعات إلى إمكانية نمو القطاع في ظل العديد من العوامل المشجعة ومنها زيادة تركيز دولة الإمارات على الاستدامة وبناء مجتمعات حضرية والتركيز بصفة خاصة على المساحات الخضراء وزيادة الطلب على العقارات.