وتربط معظم الدول الخليجية ومنها السعودية عملاتها بالدولار وتحذو بوجه عام حذو سياسات المركزي الأميركي، مما يجعل المنطقة تتأثر تأثرا مباشرا بأي تشديد نقدي هناك، بحسب وكالة رويترز.

وخسر المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مع تراجع سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.4 بالمئة.

من ناحية أخرى، ارتفع سهم شركة النفط العملاقة (أرامكو) 0.2 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط -وهو داعم رئيسي للأسواق المالية في الخليج- يوم الجمعة مع اقتراب المسؤولين الأميركيين من إبرام اتفاق بشأن سقف الدين وتقييم السوق لرسائل متضاربة حول إمدادات النفط قبل اجتماع تحالف أوبك+ المقبل.

وتراجع المؤشر القطري 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة الاتصالات (أوريدو) 2.6 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.5 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية 11.3 بالمئة.