وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأرباح انخفضت 20.6 بالمئة من يناير إلى أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت 21.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى.

وفي أبريل وحده، تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي 18.2 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء الذي يقدم بيانات شهرية فقط في بعض الأحيان. وكانت الأرباح قد انخفضت 19.2 بالمئة في مارس.

وتعاني الشركات الصينية وسط ضعف الطلب في الداخل وفي الأسواق الرئيسية لصادرات البلاد.

وقالت لينوفو، أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم، هذا الأسبوع إن الإيرادات والأرباح الفصلية تراجعت في الفترة من يناير إلى مارس، وخفضت الشركة القوة العاملة بها بنسبة ثمانية إلى تسعة بالمئة لخفض التكاليف، مع استمرار تراجع الطلب العالمي على أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

وسجلت الشركات الأجنبية انخفاضا في أرباحها بلغ 16.2 بالمئة من يناير إلى أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت أرباح شركات القطاع الخاص 22.5 بالمئة، وفقا للبيانات.

جاءت قراءات الأرباح القاتمة بعد أن ألمحت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لشهر أبريل، والتي تشمل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار العقاري، إلى أن التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم.

وتغطي بيانات الأرباح الصناعية شركات يبلغ دخلها السنوي 20 مليون يوان (2.89 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الأساسية.