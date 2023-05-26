وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي بُعيد نشر الأرقام المحدّثة "أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته".

توقع صندوق النقد الدولي في بيان أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1.7 بالمئة هذا العام، بزيادة عن نسبة 1.6 بالمئة المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1 بالمئة في العام 2024.

وأشارت المؤسسة إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف "مع نمو متباطئ ولكن قوي" يدفعه نحو زيادة إلى 4.4 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.

بالحديث عن التضخم، قالت غورغييفا إن الطلب المرن وسوق العمل القوية شكّلا "سيفًا ذا حدين" بالنسبة للاقتصاد الأميركي.

وأضافت "قدما طبعا اندفاعة للأسر الأميركية، لكنهما ساهما أيضا في مزيد من التضخم المستمر كان متوقعا بالأساس".

ردًا على ذلك، سيحتاج سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي "إلى أن يكون أعلى إلى حد ما لفترة أطول" إذا أراد أن ينجح في إعادة مستوى التضخم إلى هدفه الطويل الأجل والمتمثل بنسبة 2 بالمئة، بحسب ما قالته غورغييفا.