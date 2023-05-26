ويواصل البيت الأبيض والمفاوضون الجمهوريون، الجمعة، مساعي التوصل إلى اتفاق يتيح تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، والذي قد تنطوي عليه تداعيات سياسية واقتصادية كبرى، وسط ظهور بوادر مشجعة في اتجاه حل.

وبحسب عدة وسائل إعلام أميركية، فان فريقي الرئيس الديموقراطي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، اتفقا على بعض الخطوط العريضة.

وكان بايدن، أكد الخميس، أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، لكن الوقت بدأ ينفد للتوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين العام.

واعتبارا من الأول من يونيو يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضعية تخلف عن السداد، أي لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية سواء على مستوى الأجور والرواتب التقاعدية أو تسديد متوجّباتها المالية للجهات الدائنة.

من جهته حذر صندوق النقد الدولي الجمعة من تأخر أميركا في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع أو تعليق سقف الدين، وحثت الولايات المتحدة على الاتفاق على هذا الأمر فورا.