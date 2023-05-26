وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني "تعلن مجموعة لاندمارك اليوم أن مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها البارز موكيش (ميكي) جاجتياني رحل عن عالمنا في سلام محاطا بأسرته المحبة".

وبدأ جاجتياني الهندي الأصل أعماله التجارية عام 1973 بمتجر واحد في البحرين ونمّى المجموعة في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

وتدير المجموعة التي تتخذ من دبي مقرا لها العلامات التجارية بيبي شوب وسنتربوينت وهوم سنتر ولايف ستايل وسبلاش وشو مارت وإيماكس.

وكتب رجل الأعمال الإماراتي ماجد سيف الغرير على تويتر يقول "اليوم، فقدت دبي رجلا من أبرز اللاعبين في قطاعي التجزئة والعقارات. رحل عن عالمنا ميكي جاجتياني مؤسس مجموعة لاندمارك".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه توفي عن 70 عاما.