وقالت "ميشلان" في بيانها إنها وقعت اتفاقا مع المجموعة الروسية لبيعها شركتيها المحليتين "ميشلان راشا تاير مانيوفاكترينيغ ال ال سي" و"كامسو سي آي اس ال ال سي".

و"باور إنترناشيونال" الشريك المعروف لميشلان، من الموزعين الرئيسيين للإطارات في روسيا وموجودة في جميع أنحاء البلاد، على قول المجموعة.

وقالت إن عملية الاستحواذ هذه "ستجعل من الممكن توفير 250 وظيفة تقع بشكل رئيسي في دافيدوفو".

وكان حوالى ألف موظف يعملون لدى ميشلان في روسيا بينهم 750 في دافيدوفو بالقرب من موسكو.

وقالت "ميشلان" في بيانها أنها "تدرك أن (باور انترناشيونال) لا تستطيع الإبقاء على كل الموظفين لذلك سمحت لمن يرغبون بذلك بمغادرة الشركة في شروط جيدة".

وأضافت أن "خيار نقل الأنشطة إلى الإدارة المحلية على الرغم من كل الجهود التي بذلتها طواقم المجموعة لم ينجح بسبب صعوبات كبيرة لا تسمح بأن تكون هذه الأنشطة مستقلة".

و"ميشلان" الموجودة في روسيا منذ 1997، علقت أنشطتها في هذا البلد مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأدى توقف المبيعات في روسيا إلى انخفاض حجم مبيعات الإطارات (بالأطنان) في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع الأول من 2022، وكذلك المخزونات.

وحققت شركة الإطارات الفرنسية العملاقة في الربع الأول من 2023 زيادة بنسبة 7.4 بالمئة في حجم المبيعات التي بلغت قيمتها 6.96 مليار يورو، إذ أن ارتفاع الأسعار سمح بتعويض تراجع المبيعات.

و"ميشلان" التي يقع مقرها في كليرمون فيران موجودة في 175 دولة وتوظف 132 ألفا ومئتي شخص.