وقال مسؤول أميركي لرويترز، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزعيم الجمهوريين بالكونغرس، كيفن مكارثي، يقتربان من التوصل لاتفاق لرفع حد الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار لعامين، مع وضع سقف للإنفاق على معظم البنود.

أما أسعار النفط فتتجه إلى تسجيل مكاسب أسبوعية محدودة بعد ارتفاعات اليوم، في ظل استمرار الترقب لتطورات محادثات سقف الدين وكذلك اجتماع أوبك+ المقبل.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط يوم أمس بعد أن نقلت الوكالات تصرحيات لنائب رئيس الوزراء الروسي عن عدم وجود خطوات جديدة في اجتماع أوبك بلس.

نوفاك عاد اليوم ليوضح أن التصريحات التي نقلت كانت مجتزئة وأن موسكو ستعمل مع بقية أعضاء التحالف على تحديد الأفضل للسوق مع الالتزام بجميع القرارات السابقة.

وارتفع خام برنت 89 سنتا إلى 77.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش.

تحركات الأسواق

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 0.6 بالمئة ليقطع سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، مدعوما بقفزة نسبتها 1.6 بالمئة في سهم شركة "إي آند" للاتصالات.

وقالت "إي آند" في إشعار للبورصة، إنها أكملت مشروعا مشتركا مع "بيسبن جلوبال"، لتقديم خدمات رقمية وحلول سحابية في الشرق الأوسط وتركيا وباكستان. واستثمرت الشركة أيضا 60 مليون دولار في "بيسبن جلوبال" مقابل حصة بنسبة عشرة بالمئة.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.8 بالمئة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة، منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، مع صعود أسهم إعمار العقارية القيادي 0.7 بالمئة، وبنك المشرق 3.3 بالمئة.