وأعلن المدير المالي لـ"شانيل"، فيليب بلونديو، أن الشركة "حققت مجدداً نتائج مالية قوية عام 2022، ونمواً مزدوج الرقم في كل فئات" منتجاتها.

وتمكنت الشركة التي أسستها كوكو شانيل، من تحقيق حجم مبيعات بـ 17,2 مليار دولار خلال 2022، أي بزيادة 10,1 في المئة على أساس سنوي، وهذه الأرقام تجاوزت مستويات 2019 أي ما قبل وباء كوفيد-19 في كل الأسواق.

وفيما يتعلق بـ 2023، فأبدى بلونديو ثقته بقدرة الشركة على تحقيق "نمو مستدام وصحي رغم حال عدم اليقين في السوق".

ولا تزال "شانيل" التي يملكها الأخوان فيرتهايمر، واحدة من دور الأزياء ومنتجات التجميل القليلة التي ما زالت مستقلة.

وزادت المجموعة العام المنصرم قوتها العاملة بنسبة 12 في المئة مع رفع عدد موظفيها إلى أكثر من 32 ألفاً في مختلف أنحاء العالم.