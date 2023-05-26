وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري في أبريل، وبأكثر من المتوقع، مع بقاء المستهلكين مرنين بشكل مدهش في مواجهة ضغط تكلفة المعيشة.

كما تحسنت معنويات المستثمرين بعد تقرير لرويترز أشار إلى اقتراب المفاوضين من صفقة قد تؤدي لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين، مع بقاء خطوات بسيطة فقط تفصلهم من الاتفاق النهائي.

لكن أي اتفاق يجب أن يمر بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مع اقتراب الموعد النهائي في الأول يونيو.

ومع ذلك، لا تزال المعنويات العامة ضعيفة بعد أن أظهرت بيانات، الخميس، ركود الاقتصاد الألماني، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.

أداء الأسواق

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوى له في ثمانية أسابيع عند الإغلاق الخميس.

كما ارتفعت أسهم شركات التعدين 2.6 بالمئة لتسير على درب ارتفاع أسعار المعادن مع تحسن المعنويات العالمية، عقب إحراز مفاوضات سقف الديون الأميركية تقدما، كما واصلت أسهم شركات التكنولوجيا سلسلة مكاسبها الأخيرة.

ومن بين شركات التعدين، ارتفع سهم "ريو تينتو" 3.6 بالمئة بعد أن رفع "مورجان ستانلي" تصنيف السهم.

من جهة أخرى تراجع سهم شركة "كازينو" الفرنسية لمتاجر السوبر ماركت المثقلة بالديون، تسعة بالمئة مع استئناف التداول عليه بعد تعليقه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفع سهم "بروسيبين سات 1" بنسبة 0.2 بالمئة بعد أن أكدت المجموعة الإعلامية الألمانية توقعاتها للعام بأكمله.