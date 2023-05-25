وقالت وزارة المالية الإيطالية في بيان إن خطة لوفتهانزا تسعى لتحقيق 2.5 مليار يورو من الأرباح هذا العام، تصل إلى 4.1 مليار يورو في 2027. لكن تفاصيل الاتفاق المالية لم يكشف عنها.

وأضاف البيان أن تدفق الأرباح سيسمح لخطوط إيتا بالتوسع في أسطولها من 71 طائرة إلى 94 طائرة خلال السنوات الأربع المقبلة، وتسعى الشركة أيضا لتعيين موظفين جدد لزيادة قوتها العاملة إلى 5500 موظف.

بموجب الاستراتيجية، سيصح مطار فيوميتشينو في روما أحد مراكز مجموعة لوفتهانزا، بينما تركز خطوط إيتا على الرحلات الطويلة. وتحدث كارستن شبور، الرئيس التنفيذي للوفتهانزا، أيضا عن ميلانو بوصفها مركزا محتملا للنمو.

مازال يتعين الحصول على موافقة سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي على الصفقة.

كانت إيتا وسلفتها اليطاليا تبحثان عن شريك بعدما خسرت الخطوط الجوية الإيطالية مسارات رحلاتها الداخلية والأوروبية أمام المنافسين منخفضي التكلفة. وفشلت سلسلة من الصفقات مع شركاء محتملين وحقيقيين على مدار 15 عاما مضت.

انطلقت إيتا رسميا في أكتوبر 2021 بعد إفلاس أليطاليا لتنهي رحلة استمرت 74 عاما.

وكانت لوفتهانزا الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرض في أحدث عطاء طرح هذا العام.

تشغل لوفتهانزا بالفعل إير دولوميتي في شمال إيطاليا، وتشغل رحلات جوية طويلة من مدن مثل ميلانو وفيرونا وفينيسيا لوجهات في ميونيخ وفرانكفورت.