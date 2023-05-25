قفزت أسهم شركة إنفيديا كورب، شركة الرقائق المدرجة الأكثر قيمة في العالم، بنسبة 26.83 بالمئة إلى 387.54 دولار بحلول الساعة 16:52 بتوقيت غرينيتش، وهو مستوى قياسي للسهم، بعد أن توقعت إيرادات ربع سنوية أعلى بنسبة 50 بالمئة من تقديرات وول ستريت، وقالت إنها تكثف العرض لتلبية الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 11 مليار دولار في الربع الحالي، وكان المحللون قدّروا بلوغ إيراداتها بما يقرب من 7.2 مليار دولار.

هذا الأداء القوي دفع الشركة لتقترب قيمتها السوقية من تريليون دولار، لتلامس القيمة السوقية الآن 952 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

كبير استراتيجيي الاستثمار في "سي إف أي آر" للأبحاث، سام ستوفال قال " كلمة الشهر هي الذكاء الاصطناعي، فالمستثمرون يبحثون فقط عن أي مجال للنمو والآن يحدث ذلك في قطاع أشباه الموصلات."

أسهم أخرى قفزت بقوة في ظل الطفرة الكبيرة في توقعات أرباح الشركة، وهي أسهم متعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل مايكروسوفت وألفابت ارتفعت بنحو 3.55 بالمئة و 2.82 بالمئة على التوالي