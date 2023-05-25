وقفزت أسهم شركة إنفيديا كورب، شركة الرقائق المدرجة الأكثر قيمة في العالم، بنسبة 25.5 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي، بعد أن توقعت إيرادات ربع سنوية أعلى بنسبة 50 بالمئة من تقديرات وول ستريت، وقالت إنها تكثف العرض لتلبية الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

هذا الأداء القوي دفع الشركة لتقترب قيمتها السوقية من تريليون دولار، لتلامس القيمة السوقية الآن 944 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

أسهم اللاعبين الكبار في مجال الذكاء الاصطناعي مثل مايكروسوفت وألفابت ارتفعت بنحو 2.2 بالمئة و 1.7 بالمئة على التوالي، في حين ارتفع سهم Philadelphia SE لأشباه الموصلات بنسبة 4.6 بالمئة إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام.

كبير استراتيجيي الاستثمار في "سي إف أي آر" للأبحاث، سام ستوفال قال " كلمة الشهر هي الذكاء الاصطناعي، فالمستثمرون يبحثون فقط عن أي مجال للنمو والآن يحدث ذلك في قطاع أشباه الموصلات."

وارتفعت أسهم شركات الرقائق الأخرى بما في ذلك Advanced Micro Devices وشركة Micron Technology وBroadcom بنسب بين 2.6 بالمئة و 9.5 بالمئة.

وكانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت قد انخفضت بشكل حاد في الجلستين الأخيرتين، وقد تكون في طريقها لأن تسجل أسوأ أسبوع لها في أكثر من شهرين، حيث ينتظر المستثمرون الوضوح بشأن ما إذا كان المشرعون سيبرمون صفقة لرفع سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بالتخلف عن السداد.

في وقت لاحق من اليوم، سيستأنف البيت الأبيض والجمهوريون في الكونغرس المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع اقتراب الموعد النهائي في 1 يونيو.

أداء الأسواق

وصعد المؤشر ناسداك 222.28 نقطة أو 1.78 بالمئة إلى 12706.44 نقطة عند الافتتاح.

كما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 54.34 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 32854.26 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 40.47 نقطة أو 0.98 بالمئة إلى 4155.71 نقطة.