ويعد مجمع مصانع إنتاج "الكوارتز"، هو الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، وجرى تنفيذه خلال 18 شهرًا.

وخلال حفل الافتتاح، وجّه الرئيس المصري بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من الفرص المتاحة بالمشروع، مؤكدًا أهميته في عدد من النقاط:

* عملنا على توطين صناعة الكوارتز لتوفير العملة الصعبة وفرص عمل كبيرة للشباب.

* ما يتم افتتاحه من مشروعات متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب والاستثمار في البورصة.

* الدولة ستستعيد تكلفة المشروع المقدرة بـ700 مليون دولار خلال ثلاث أو أربع سنوات.

* حجم المشروع ودراسة الجدوى تؤكد أن المشروع سيلقى نجاحا كبيرا.

* نمتلك المواد الخام لتوطين صناعة الكوارتز وسنعطي الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بالمشروع.

* نستهدف تنمية وتعظيم موارد ومشروعات الهيئة العامة للثروة المعدنية.

تفاصيل مجمع إنتاج الكوارتز

* يُقام مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة بمحافظة السويس المصرية.

* يتكون المشروع من منجم و5 مصانع، المنجم بمنطقة مصنع مروة السويقات بمدينة مرسى علم، ويقدر حجم الاحتياطي بـ 3.5 مليون طن.

* المصنع الأول يخص التكسير الأولي بمنطقة المنجم، وبطاقة إنتاجية 140 ألف طن سنويا.

* يتم استكمال المراحل التصنيعية الأخرى من خلال 4 مصانع بمنطقة العين السخنة، تم إنشاؤها على مساحة 300 ألف متر مربع، منها مصنع التكسير الرئيسي ويتم به تكسير الخام إلى حبيبات أقل حجما مع تنفيذ عمليات الفصل الضوئي والمغناطيسي.

* المشروع يتضمن مصنعين لإنتاج حبيبات بالغة الدقة بطاقة 140 ألف طن سنويا.

* مصنع إنتاج ألواح الكوارتز بطاقة 438 ألف متر سنويا.

* استخدام مصادر الطاقة النظيفة في إقامة المشروع وإقامة محطة تحلية مياه، بالإضافة لمحطة إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي لتقليل الفاقد من المياه.

* المشروع أسهم في توفير 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع الاستعانة بالخبراء الأجانب.

استخدامات فريدة

* الكوارتز هو ثاني أكثر المعادن وفرة الموجودة على سطح الأرض، ويشكل 98 بالمئة من كل بيئة جيولوجية.

* يأتي بألوان وأشكال عديدة، ويتميز بكونه عديم اللون، أو اللون الأبيض، ويتميز ببريقه الزجاجي، وبقساوته.

* يتميز بمقاومته الشديدة للعوامل الجوية الميكانيكية والكيميائية، ما يجعله المعدن الأكثر شهرة على قمم الجبال والمكون الأساسي للشواطئ، والأنهار، ورمال الصحراء.

* يدخل في مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، على رأسها صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، صناعة الزجاج، صناعة الساعات، صناعات المواد الحرارية، صناعة أسطح المطابخ، صناعة السيراميك، صناعة الإليكترونيات، صناعات السكك الحديدية والتعدين.

عائد اقتصادي كبير

من جانبها، اعتبرت أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، وفاء علي، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن افتتاح مجمع الكوارتز في العين السخنة بأنه نموذج متكامل للعملية الإنتاجية.

وقالت "علي" إن قطاع التعدين يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية، وإن افتتاح هذا المجمع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا سيحرك هذا المعدن بعد سنوات كان منسياً ومُهملًا.

وشددت على أن هذا المشروع يحقق عائد اقتصادي كبير، بالنظر لاستخدام معدن الكوارتز في صناعات كثيرة منها أجهزة الاستشعار والتكسير الهيدروليكي والإلكترونيات، بجانب توفير فرص تشغيل مباشرة وغير مباشرة، وإتاحة فرصة استثمارية أمام المصريين والأجانب، للحد من الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وتحسين الميزان التجاري.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية المصرية إلى أن الحكومة المصرية سبق وأطلقت منصتها الجيولوجية لتوسيع نطاق البحث والتنقيب وفتح الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي والمهم.