وأضافت الصحفية أن إنتاج الغاز من شركة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين هبط بنحو 20 بالمئة إلى حوالي 151 مليار متر مكعب.

وقالت الصحيفة إن إنتاج روسيا من الغاز انخفض في أبريل بنسبة 10.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 إلى حوالي 55 مليار متر مكعب.

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي الروسي بشكل رئيسي بسبب التوتر السياسي مع المشتري الرئيسي، الاتحاد الأوروبي، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وفرض الغرب العام الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا وشركاتها التابعة للدولة بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولم تُفرض عقوبات مباشرة على صادرات غازبروم من الغاز الطبيعي، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الشركة، لكن أحجام الصادرات تراجعت إلى النصف تقريبا العام الماضي لتبلغ 101 مليار متر مكعب.