أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الأول من 2023 بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من 2022 بنسبة 0.5 بالمئة، بما يعني أن محرك النمو الرئيسي في أوروبا دخل في حالة ركود.

وقال مكتب الإحصاء الألماني إن "إحجام الأسر عن الشراء كان واضحا في مجموعة متنوعة من المجالات".

وأضاف "أنفقت الأسر أقل على الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية، وعلى المفروشات".

كما أظهر مؤشر GfK لثقة المستهلك في يونيو أن المعنويات الألمانية ظلت ضعيفة، حيث تحسن المؤشر بشكل طفيف إلى -24.2 في مايو، من -25.7 في الشهر السابق.

ومع ذلك، وبالرغم من هذه البيانات السلبية، يتوجب على البنك المركزي الأوروبي رفع تكاليف الاقتراض أكثر لإعادة التضخم إلى هدفه، حسبما قال عضو مجلس إدارة البنك، بوستجان فاسيل، الخميس.

وينضم فاسيل إلى العديد من الأعضاء الآخرين في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المؤلف من 26 عضوا في الدعوة إلى مزيد من الزيادات التي يمكن أن تستمر بعد أشهر الصيف.

من جهة أخرى، يشعر المستثمرون بالقلق من التقدم البطيء في المفاوضات حول رفع سقف الديون الأميركية، فقد عقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة الأربعاء، محاولين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار، وتجنب تعثر كارثي عن السداد، لكن النفاوضات انتهت دون اتفاق.

ووضعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، الولايات المتحدة في وضع المراقبة لتخفيض محتمل الأربعاء، مع استمرار الأزمة دون حل.

تحركات الأسعار

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسر نحو 2.5 بالمئة في اليومين الماضيين، بسبب موجة بيع لأسهم شركات المنتجات الفاخرة، وتأثر المستثمرين بأزمة رفع سقف الدين الأميركي.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأوروبية، الخميس، بعد أن توقعت شركة إنفيديا إيرادات فصلية تفوق توقعات وول ستريت بنحو 50 بالمئة.

وقفزت أسهم بي.إي سيميكونداكتورز لأشباه الموصلات 8.06 بالمئة وإيه.إس.إم إنترناشيونال 8.57 بالمئة، كما ارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوسع 1.7 بالمئة.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.32 بعد بيانات الاقتصاد الألماني.