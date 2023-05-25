في قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا (BOK) على سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام دون تغيير عند 3.5 بالمئة.

هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتمسك فيها بنك كوريا المركزي بموقفه بعد تجميد سعر الفائدة مرتين الأولى في فبراير والثانية في أبريل. جاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي برفع تكاليف الاقتراض سبع مرات متتالية منذ أبريل من العام الماضي.

أدى تجميد سعر الفائدة المتعاقب إلى رفع التوقعات بأن بنك كوريا المركزي قد يوقف وتيرة الرفع النشطة لسعر الفائدة وسط مؤشرات على تضخم معتدل ، وتزايد مشاكل التباطؤ الاقتصادي ، والمخاوف المستمرة بشأن الاضطرابات المصرفية العالمية.