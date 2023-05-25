وصعد المؤشر نيكي 0.4 بالمئة ليغلق عند 30801.13 نقطة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع لامس المؤشر 31352.53 وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 1990. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 2146.15 نقطة.

وقفز سهم شركة ادفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 16.22 بالمئة وقاد المؤشر الفرعي لأشباه الموصلات صعودا بعد توقع إيرادات قوية من نفيديا كورب لصناعة الرقائق ومقرها الولايات المتحدة.

وزاد سهم شركة راكوتن جروب 0.68 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت تسعيرا لطرح جديد للأسهم لتمويل توسعاتها.

وتفوقت الأسهم اليابانية على غيرها من الأسواق الكبرى في الآونة الأخيرة مدعومة بنتائج أعمال قوية للشركات وزيادة الاستثمار في الرقائق وتفاؤل برياح مواتية من قطاع المستهلكين مع عودة الأنشطة الاقتصادية في البلاد لطبيعتها بعد الجائحة.

واشترى مستثمرون أجانب ما يقدر صافيا بقيمة 867.5 مليار ين (6.42 مليار دولار) من الأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 20 مايو وهو ثامن أسبوع على التوالي من التدفقات وفقا لما أظهرته بيانات وزارة المالية.