وأعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في أوبك+ عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أبريل بعد انخفاض أسعار الخام في مارس صوب 70 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 15 شهرا.

كما نسبت وكالة الإعلام الروسية لنوفاك القول، الخميس، إنه يتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.

كما أشار إلى أن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 75-76 دولارا تعود إلى تقييم السوق لوضع الاقتصاد الكلي العالمي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الأربعاء، إن أسعار الطاقة تقترب من مستويات "مُبررة اقتصاديا" وإن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.