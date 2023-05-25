وقالت الوكالة في تقريرها السنوي المخصص للاستثمارات في مجال الطاقة إن نحو 380 مليار دولار، أي أكثر من مليار دولار يوميا، ستذهب هذا العام إلى الطاقة الشمسية وبشكل أساسي إلى الخلايا الكهروضوئية.

كما أظهر تقرير الوكالة أن الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة سيتفوق بشكل كبير الاستثمار على الوقود الأحفوري حيث أن القدرة على تحمل التكاليف والمخاوف الأمنية التي أثارتها أزمة الطاقة العالمية تعزز الزخم وراء خيارات أكثر استدامة.

من المقرر استثمار حوالي 2.8 تريليون دولار على مستوى العالم في الطاقة في عام 2023، من المتوقع أن يذهب أكثر من 1.7 تريليون دولار إلى الطاقة النظيفة - بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والطاقة النووية، والوقود منخفض الانبعاثات، وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية - وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية. والتي أوضحت أن حوالي تريليون دولار ستذهب إلى الفحم والغاز والنفط.

"الطاقة النظيفة تتحرك بسرعة - أسرع مما يدرك الكثير من الناس. هذا واضح في اتجاهات الاستثمار، إذ تسير التقنيات النظيفة بعيدا عن الوقود الأحفوري"، بحسب ما قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول.

وتابع قائلا: "مقابل كل دولار يُستثمر في الوقود الأحفوري، يذهب 1.7 دولار الآن إلى الطاقة النظيفة... قبل خمس سنوات، كانت هذه النسبة متماثلة. أحد الأمثلة البارزة هو الاستثمار في الطاقة الشمسية، والذي من المقرر أن يتجاوز حجم الاستثمار الذي يذهب إلى إنتاج النفط للمرة الأولى ".

في غضون ذلك، توقعت الوكالة في تقريرها"زيادة" في الأموال المخصصة للمحروقات الأحفورية. وقالت إن استثمارات بقيمة 370 مليار دولار ستخصص لإنتاج النفط (التنقيب والاستخراج).