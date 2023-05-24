وفي كلمة أمام مؤتمر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا في موسكو، أثار بوتين أيضا قضية نقص الطاقة في أوروبا.

وقال بوتين متحدثا أمام زعماء روسيا البيضاء وكازاخستان وقرغيزستان، "الآن، تقترب أسعار الطاقة من مستويات لها ما يبررها اقتصاديا، لكن من يقع عليه اللوم فيما حدث؟".

ولم يتطرق بوتين إلى تفاصيل بخصوص الأسعار.

وارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعد انخفاض إمدادات الخام والوقود في الولايات المتحدة وفي أعقاب تحذير من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أثار احتمال قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وعلى رأسهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+ بإعلان مزيد من التخفيضات في الإنتاج.

ويعتقد بعض المستثمرين أن تعليقات الوزير السعودي مؤشر على أن أوبك+ ربما تبحث المزيد من تخفيضات الإنتاج في اجتماع الرابع من يونيو، في حين أن تصريحات بوتين بشأن الأسعار قد تكون مؤشرا على عدم إجراء تغييرات فورية في سياسة الإنتاج للمجموعة.