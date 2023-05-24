وكانت جولة جديدة من المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين لرفع سقف الدين قد انتهت أمس دون أي بادرة تقدم.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من البيت الأبيض والكونغرس في وقت لاحق من اليوم، بعد فشل المحادثات السابقة في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين.

ورغم تصريحاتها أمس التي قالت فيها إنها تأمل ألا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأميركي، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إنها واثقة بأن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد الديون.

وقالت غورغييفا "يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد... ولكنها تتوصل للحل في اللحظة الأخيرة، ولدي ثقة في أننا سنرى ذلك مجددا".

من جهة أخرى تترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأميركي الأربعاء، لرصد رؤية صانعي السياسة لآفاق الاقتصاد والسياسة النقدية.

تحركات الأسواق

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 198.99 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 32,856.52 نقطة بحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينيتش.

كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.48 نقطة أو 0.69 بالمئة إلى 4,116.61 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 94.36 نقطة أو 0.76 بالمئة إلى 12,466.55 نقطة.