وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن شركة الزويتينة للنفط نجحت في إجراء اختبارات التشغيل التجريبي للحقل، وإنه تم وضع أحد الآبار على خط الإنتاج، وسيعقبه مجموعة آبار، متوقعة أن يبلغ إنتاج الحقل 3 آلاف برميل يومياً قبل نهاية العام.

وتسابق السلطات في ليبيا الزمن لزيادة الإنتاج اليومي من النفط إلى 2 مليون برميل يوميا خلال السنوات الخمس القادمة، عبر الانتهاء من مشاريع استثمارية ضختها شركتا "إيني" و"توتال".

وتستهدف ليبيا زيادة إنتاجها من النفط الخام خلال الأشهر الستة المتبقية من العام الجاري، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 96 ألف برميل عن المعدل الحالي الذي يزيد قليلا عن 1.2 مليون برميل.

تمتلك ليبيا احتياطي من النفط يبلغ 48 مليار برميل نفط، بالإضافة إلى وجود النفط الصخري الذي باستثماره سيرفع الاحتياطي إلى 70 مليارا، وفق المستشار الليبي في قطاع الغاز والنفط عبدالجليل المعيوف.

وتشهد ليبيا حاليا تعافي سريع بقطاع الطاقة؛ ليتجاوز حجم إنتاجها اليومي 1.2 مليون برميل في عام 2022، وفق غرفة الطاقة الإفريقية التي ربطت ذلك بالتغيير الأخير في مجلس إدارة مؤسسة النفط، متوقعة استقرار حجم الإنتاج العام الجاري.