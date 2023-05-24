وقالت غورغيفا "يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد... ولكنها تتوصل للحل في اللحظة الأخيرة، ولدي ثقة في أننا سنرى ذلك مجددا".

وأضافت أنها تأمل في أن تغلب الحكمة.

وكانت غورغيفا، قد قالت أمس إنها تأمل ألا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأميركي، وأضافت "نأمل ألا نضطر إلى الانتظار كل هذا الوقت".

وكانت جولة جديدة من المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين لرفع سقف الدين قد انتهت أمس دون أي بادرة تقدم.

وفيما يتعلق بالدولار، قالت كريستالينا غورغيفا، إنها لا تتوقع أن يحدث تحول سريع في هيمنة الدولار الأميركي.

وردا على سؤال يتعلق بالتحول عن استخدام الدولار في العالم، قالت جورجيفا "لا نتوقع تحولا سريعا في الاحتياطيات لأن سبب استخدام الدولار كعملة احتياطي هو قوة الاقتصاد الأميركي وعمق أسواق رأس ماله".

وأضافت "لم يحن وقت وداع دولاراتكم".