ووفقا للحكومة الروسية فقد أجرى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وهو أعلى مسؤول روسي يزور بكين منذ أرسلت موسكو الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022، محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أنه "نتيجة للمحادثات، من المقرر توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية"، دون الخوض في تفاصيل.

تأتي الزيارة بعد ردود فعل غاضبة صدرت من روسيا والصين إزاء التصريحات التي خرجت بحقهما خلال قمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع بشأن عدد من القضايا من بينها أوكرانيا والأسلحة النووية والضغوط الاقتصادية.

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، فقد واصلت الصادرات الصينية إلى روسيا الارتفاع في أبريل وقفزت 153.1 بالمئة على أساس سنوي، بعد تضاعفها في مارس.

وذكرت إنترفاكس أنه من المتوقع أن ترتفع إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين 40 بالمئة هذا العام، كما يناقش البلدان إمدادات المعدات التكنولوجية إلى روسيا.