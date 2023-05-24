وعلقت فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو عمليات العلامة في روسيا في مارس من عام 2022، لتنضم إلى العشرات من الشركات العالمية التي اتخذت موقفا من روسيا بعدما شنت هجوما على أوكرانيا.

ونقلت إزفيستيا عن يفتوكوف القول إن الشركة قررت مغادرة روسيا بالكامل لكنها لم تقدم بعد طلبا إلى الحكومة، مما يعني عدم توافر مشتر للسلسلة حتى الآن.

وتابع "أعتقد أن بإمكانهم عرض نموذج أعمالهم على المشترين المحتملين".

ولم ترد فاست ريتيلينج على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وسبق أن صرح تاداشي ياناي مؤسس فاست ريتيلينج لوسائل إعلام يابانية بأن يونيكلو تشغل 50 متجرا في روسيا.