وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي في ساعة متأخرة من الثلاثاء انخفاضا حادا لمخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات المعهد، فقد تراجعت مخزونات الخام بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، وهبطت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل، فيما نزلت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.8 مليون.

في غضون ذلك بدأت بعض دول تحالف أوبك+ هذا الشهر في تنفيذ تخفيضات للإنتاج. وتزايدت المخاوف من احتمال إعلان المزيد من الخفض بعد أن قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيبقي البائعين على المكشوف، ممن يراهنون على أن الأسعار ستنخفض، "متألمين" ودعاهم إلى "الحذر".

واعتبر بعض المستثمرين هذا إشارة إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومن بينهم روسيا قد يفكرون في إعلان المزيد من تخفيضات الإنتاج في اجتماع سيعقد في الرابع من يونيو.

تحرك الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 77.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0007 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 73.79 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".