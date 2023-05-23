وأشار جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، ونيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، الاثنين، إلى أن البنك المركزي ربما يضطر لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا بقي التضخم مرتفعا.

وقال إدوارد مويا، محلل أول الأسواق لدى أواندا في نيويورك، "يعود التركيز تدريجيا لينصب على التضخم وكل هذا الحديث المؤيد للتشديد النقدي الذي نسمعه من الاحتياطي الاتحادي، وهذا يمنح الدولار بعض الدعم هنا".

وجاءت ملاحظات المسؤولين بعد تصريحات اعتبرتها السوق مؤيدة للتيسير النقدي من رئيس الفيدرالي، جيروم باول، الجمعة.

تحركات العملات

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 103.65 مسجلا أعلى مستوياته منذ 20 مارس آذار وبلغ في أحدث تداولاته 103.33.

وارتفعت العملة الأميركية أيضا أمام الين الياباني إلى 138.91 ين وهو أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر قبل أن تتراجع قليلا إلى 138.35.

وانخفض اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.0794 دولار، متماسكا فوق أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.0760 دولار الذي سجله الجمعة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.6627 دولار وكذلك انخفض الدولار النيوزيلندي 0.37 بالمئة إلى 0.6261 دولار.