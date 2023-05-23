وأضافت في مؤتمر صحفي في لندن "نأمل ألا نضطر إلى الانتظار كل هذا الوقت".

وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، قد أشار إلى أن الاجتماع الذي عقده الإثنين مع الرئيس جو بايدن، حول كيفية رفع سقف الديون، كان اجتماعًا "مثمرًا واحترافيًا"، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي.

وقال مكارثي الصحفيين، "أعتقد أن اللهجة الليلة كانت أفضل من أي ليلة أخرى أجرينا فيها مناقشات".

وأكد أن الفريقين سيعودان "معا ويعملان طوال الليل" على اتفاق تسوية، وأضاف "أنا والرئيس نعرف الموعد النهائي، لذلك أعتقد أننا سنتحدث كل يوم حتى ننتهي من ذلك".

بدورها حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، مرة أخرى من أن نفاد أموال الوزارة في يونيو، أصبح الآن "المرجح للغاية"، وأن اللحظة قد تأتي في اليوم الأول من الشهر.

وحذرت يلين، في رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، أن الوزارة قد لا تكون قادرة على الوفاء بجميع التزامات الحكومة إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق حد الديون بحلول أوائل يونيو.