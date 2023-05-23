وأظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو قد تحسنت بواقع 0.1 نقطة في شهر مايو الجاري، عن الرقم الذي سجلته في أبريل.

وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا سريعا أظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تحسنت إلى -17.4 هذا الشهر من -17.5 في أبريل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا إلى -16.8.

وارتفعت معنويات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل 0.6 نقطة إلى -18.3.

وكان معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 7 بالمئة في أبريل الماضي متوافقا مع التوقعات مقابل 6.9 بالمئة في الشهر السابق، حيث تواصل الأسعار عنادها في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو.

وعلى أساس شهري تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع إلى 0.6 بالمئة في أبريل، مقابل 0.9 بالمئة في مارس، فيما كانت التوقعات 0.7 بالمئة.

وكان معدل التضخم بمنطقة اليورو قد تباطأ بأكبر وتيرة على الإطلاق في مارس الماضي إلى 6.9 بالمئة، مع انخفاض أسعار الطاقة، مسجلا أدنى مستوى في عام، بعد أن بلغ ذروته عند 10.6 بالمئة في أكتوبر.