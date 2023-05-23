وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية المعدل في ضوء العوامل الموسمية لبنك "أو جيبون" إلى 50.8 في مايو، مقابل 49.5 في القراءة النهائية لشهر أبريل.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قراءة المؤشر عتبة الخمسين، التي تفصل بين الانكماش والنمو، منذ أكتوبر.

كما عادت الطلبيات الجديدة والإنتاج إلى تسجيل نمو للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.

وأشار المشاركون في المسح إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد التي نجمت عن وباء كوفيد-19 وألحقت أضرارا بالقطاع تشهد "بوادر تحسن".

وأظهر المسح كذلك أن نشاط قطاع الخدمات في اليابان نما بأقوى وتيرة على الإطلاق في مايو، بدعم من استئناف السياحة المحلية والدولية واستمرار التعافي من الاضطرابات التي سببتها الجائحة.

وزاد مؤشر قطاع الخدمات لمستوى قياسي معدل موسميا بلغ 56.3 في مايو مقابل 55.4 في الشهر السابق.