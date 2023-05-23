وتتسبب قوة الدولار الأميركي في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ولم يتمكن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق أمس، الاثنين، حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل عشرة أيام فقط من تعثر محتمل قد يدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى.

لكنهما تعهدا بمواصلة المحادثات.

تحركات الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1962.06 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1965.70 دولار.

وكانت أسعار المعدن الأصفر قد تراجعت في أولى جلسات الأسبوع، الاثنين، بسبب قوة العملة الخضراء، فضلا عن ترقب المستثمرين لمحادثات سقف الدين في أميركا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.55 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1485.59 دولار، فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولار.