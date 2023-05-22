ويترقب المستثمرون اجتماعا مهما بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، الاثنين لبحث رفع سقف الدين.

واسترد الدولار قوته خلال الأسبوعين الماضيين، بعد تقارير اقتصادية أقوى من المتوقع، وتصريحات مسؤولي المركزي الأميركي بشأن تشديد السياسة النقدية، مما يشير إلى احتمال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وقال مارك تشاندلر، كبير محللي السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس في نيويورك "ارتفع الدولار خلال الأسبوعين المنصرمين بدعم من زيادة أسعار الفائدة الأميركية".

لكن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، التي أدلى بها الجمعة، أدت إلى تراجع الدولار عن أعلى مستوياته بعد أن قال إن تشديد شروط الائتمان قد يؤدي إلى الحد من رفع أسعار الفائدة.

وحصل الدولار على دفعة بسيطة بعد أن قال جيمس بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، الاثنين إن البنك قد لا يزال بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى هذا العام.

تحركات العملات

- ارتفع الدولار مقابل الين الياباني في أحدث التعاملات 0.36 بالمئة إلى 138.43 ين، وهو أدنى بقليل من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 138.75 ين الذي وصل إليه الخميس.

- ارتفع اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0810 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع عند 1.0760 دولار الجمعة.

- صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.19 بالمئة عند 103.22 نقطة، ليبقى قريبا من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 103.63 نقطة.

- انخفض الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2428 دولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2392 دولار الخميس.

- تراجع الدولار الاسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6644 دولار.

- ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.06 بالمئة إلى 0.6280 دولار، إذ يراهن المستثمرون على رفع بنك نيوزيلندا الاحتياطي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الأربعاء.

- انخفض اليوان الصيني إلى 7.0473 للدولار في التعاملات الخارجية، ويتجه صوب أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله الجمعة عند 7.0750 دولار.