ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، في وقت لاحق الاثنين لمناقشة سقف الدين.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بي.دي سويس"، إن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد بعض التقلبات بوجه عام بسبب التطورات على الساحتين المحلية والعالمية، مثل عدم استقرار أسعار الطاقة وضعف أرباح الشركات في بعض الأسواق.

تحركات الأسواق

- هبط المؤشر السعودي 0.1 بالمئة وتصدرت أسهم الرعاية الصحية والتعدين الخسائر.

وتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، بأكثر من اثنين بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بأكثر من 80 بالمئة إلى 419.4 مليون ريال (111.84 مليون دولار) على أساس سنوي.

وهبط سهم شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو" 0.5 بالمئة.

وانخفض سهم شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" بأكثر من أربعة بالمئة مسجلا أكبر خسارة يومية له في قرابة سبعة أشهر بعد انخفاض صافي أرباح الربع الأول 63 بالمئة إلى 6.3 مليون ريال على أساس سنوي.

- ارتفع مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مدعوما بارتفاع سهم تبريد 2.3 بالمئة وسهم شركة دبي للاستثمار 1.4 بالمئة.

- ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.5 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة ألفا أبوظبي القابضة 5.4 بالمئة وصعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 3.7 بالمئة.

- انخفض المؤشر القطري 0.1 بالمئة وقادت الأسهم المالية والصناعية موجة الخسائر.

وانخفض سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8 بالمئة بينما تراجع سهم شركة صناعات قطر 0.5 بالمئة.

- خارج منطقة الخليج، هبط مؤشر EGX30 بنسبة 0.6 بالمئة وسط تراجع جميع القطاعات تقريبا.

وانخفض سهم شركة الشرقية للدخان 2.4 بالمئة وتراجع سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنحو 2 بالمئة.