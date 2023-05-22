ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة والتي يخضع إتمامها لاستيفاء الشروط والحصول على الموافقات النظامية المعتادة.

ومن المتوقع أن تمتلك إدارة "فورتريس" حصة قدرها 30 بالمئة في الشركة بعد اكتمال الصفقة وأن تستحوذ على فئة أسهم تمنحها الحق في تعيين أغلبية مقاعد مجلس الإدارة.

أما "مبادلة كابيتال" والتي تملك حالياً حصة قدرها 9.9 بالمئة في "فورتريس" من خلال صندوقي الأسهم الخاصة 2 و3 فستستحوذ على 70 بالمئة من حصص "فورتريس".

وستواصل "فورتريس" القيام بدور مدير استثمار مستقل تحت الاسم التجاري لفورتريس، وتملك الصلاحيات الكاملة للتصرف في عمليات الاستثمار واتخاذ القرارات وشؤون الموظفين والعمليات.

ومن المتوقع أن تتمكن فورتريس، بموجب ترتيبات الملكية المشتركة الجديدة، من تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين فيها من خلال تعزيز موقعها في مجال الاستثمارات البديلة، وخاصة الائتمان والعقارات في أسواق الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تدير حالياً أصولاً تبلغ قيمتها 46 مليار دولار أميركي نيابة عن أكثر من 1,900 من المستثمرين المؤسسيين والعملاء الخاصين.

ويتوقع أن تستفيد "فورتريس" من الشبكة العالمية التي تملكها "مبادلة كابيتال" ومحفظة أصولها المتنوعة، إلى جانب قدرتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الداخلية لدعم نموها وتوسعها.

وقال كل من بيت بريغر، رئيس مجلس الإدارة ودرو مكنايت وجوشوا باك، الرئيسين التنفيذيين المشاركين في فورتريس في بيان مشترك " نحن سعداء بتعزيز علاقتنا مع مبادلة باعتبارها واحدة من أبرز شركات الاستثمار في العالم والدخول معها في شراكة من شأنها تحقيق منافع كبيرة على المدى الطويل لشركتنا ولموظفينا ولعملائنا. لقد عملنا مع مبادلة على مدى سنوات ولدينا إعجاب كبير بقدراتها في مجال الاستثمار ونعتقد أن موافقتهم على توظيف مزيد من الاستثمارات معنا تدل على قناعتهم بالنهج الاستثماري الذي نتبعه منذ أكثر من 20 عاماً. ونحن الآن ننظر بتفاؤل كبير للمستقبل الذي ينتظر فورتريس، خاصة وأن ظروف السوق وتحولاته باتت الآن متوافقة مع خبراتنا أكثر من أي وقت مضى".

من جانبه قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة كابيتال "فورتريس شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمارات ولديها إنجازات مشهودة في تحقيق عوائد كبيرة متوازنة المخاطر للمستثمرين فيها. وقد استطاعت الشركة خلال السنوات العشرين الماضية تأسيس علامة تجارية مرموقة وترسيخ موقعها كمستثمر رائد في مجال الائتمان والأصول، مع العمل في ذات الوقت على تطوير استراتيجيات استثمار عبر طيف واسع من فئات الأصول. نحن لدينا علاقة قوية مع فريق الإدارة المتميز في فورتريس، ونتطلع لتعزيز هذه العلاقة في السنوات القادمة انطلاقاً من رؤيتنا المشتركة، والعمل على تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين معنا".

ومن المتوقع أن تكتمل هذه الصفقة في الربع الأول من عام 2024 في حال الحصول على الموافقات النظامية.