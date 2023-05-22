وستطرح "أدنوك" بعد رفع النسبة 1,405,714,765 سهما عاديا، أي ما يعادل 19 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، مقارنة بـ 1,109,774,817 سهماً عادياً، كانت الشركة قد طرحتها عند الإعلان عن الاكتتاب، وتمثل 15 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة،

وقالت "أدنوك" إن قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح، ويعكس التزام أدنوك بتوفير بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد قبول الإدراج.

وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، يعني ذلك أن قيمة الطرح ستبلغ تقريباً من 762 مليون دولار إلى 769 مليون دولار (2.80 مليار درهم إلى 2.83 مليار درهم). من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي الخميس.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: "نحن سعداء بالإعلان عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، والذي من المتوقع أن يكون ثاني أكبر طرح هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، مما يمثل إنجازاً بارزاً آخر ضمن برنامج أدنوك لخلق وتعزيز القيمة. ويعكس الإقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين من جميع الشرائح، والاهتمام الواسع من مجتمع الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي، آفاق النمو القوية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات ودورها المحوري في تمكين دولة الإمارات وأبوظبي من توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للعالم ودفع جهود الحد من انبعاثات القطاع البحري في الدولة. ومن المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات الإدراج التاريخي المقبل في أبوظبي، مما يرسخ مكانة أدنوك كمحفز رئيسي لجذب واستقطاب مجموعة متنوعة من رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز نمو وتوسع سوق المال المحلي".

حصة الأفراد

كما قررت "أدنوك"، زيادة حجم الشريحة الأولى المخصصة للأفراد في الإمارات، من 9 في المائة الى 12 في المائة تمثل 168,685,772 سهماً عادياً.

كما أن حجم الشريحة الثالثة في الطرح، الذي يمثل 3 في المائة بما يعادل 42,171,443 سهماً عادياً، وهي مخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني الإمارات والمقيمين فيها.

أما النسبة المتبقية والبالغة 85 في المائة من الطرح، والتي تمثل 1,194,857,550 سهماً عادياً، فقد تم حجزها للمستثمرين في الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين.

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام دون تغيير وستستمر حتى 23 مايو للأفراد، ويوم 24 مايو للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في بعض البلدان، بما فيها دولة الإمارات.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه الخميس 25 مايو.

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج الخميس 1 يونيو، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الإمارات بما في ذلك موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على قبول الإدراج وتداول أسهم الطرح في السوق.