وخلال يونيو 2022، كانت أعداد الخراف في نيوزيلندا 25.3 مليوناً، مع انخفاض بمقدار 400 ألف خروف، أي 2 بالمئة أقل مقارنة بالإحصاء السابق، على ما ذكر تقرير عن الإنتاج الزراعي المحلي عادة ما تنشره وكالة الإحصاء النيوزيلندية كل خمس سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أنّ "نسبة الأغنام مقارنة بالفرد الواحد انخفضت إلى أقل من خمسة مقابل الشخص الواحد في العام 2022، في مستوى هو الأدنى الذي يُسجّل منذ العام 1850 عندما بدأت السلطات تحصي أعداد الخراف".

وتابعت "في العام 1982، كان هناك 22 خروفاً مقابل الفرد الواحد في نيوزيلندا".

وأضافت: "إنّ أستراليا تضم راهناً عدد خراف يفوق ذلك الموجود في نيوزيلندا بثلاث مرات، مع العلم أنّ نسبة هذه الحيوانات مقارنة مع عدد السكان لا تزيد عن ثلاثة خراف للفرد الواحد".

ونيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 5.2 ملايين نسمة، هي من أكبر مصدّري الصوف في العالم، إذ بلغت قيمة صادراتها من الصوف خلال العام الفائت 284 مليون دولار.

إلا أنّ ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار الصوف أثرت على أحجام القطعان التي تتراجع بشكل مطرد منذ ثمانينات القرن العشرين، حين كان عدد هذه الحيوانات 72 مليون خروف.