وتشمل هذه الفرص عدداً من محطات توليد الكهرباء الجديدة والقائمة حالياً، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لهذه المحطات وبقيمة إجمالية قد تتخطّى 3 مليارات دولار.

وتنصّ اتفاقية التنفيذ على تقديم عروض لإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 1.5 غيغاواط تقريباً تعمل بنظام الدورة المركّبة.

ومن المقرّر تطوير هذا المشروع الجديد في موقع بالقرب من مجمّع "تاليمرجان" للطاقة القائم حالياً في أوزبكستان، والذي كانت "طاقة" أعلنت عن خططها للاستثمار في خصخصة محطتي توليد كهرباء تعملان بالغاز وتقعان ضمنه.

ويُتوقع بموجب هذه الشراكة الجديدة أن تتولى "طاقة" المسؤولية عن كافة الأعمال المرتبطة بتصميم المحطة، وتمويلها، والأعمال الهندسية، وعمليات المشتريات، والتعهيد، وعمليات الاختبار، والملكية والتشغيل.

وتهدف الاتفاقيتان، إلى البحث في فرص للاستثمار في عددٍ من محطات توليد الكهرباء القائمة حالياً ومحطات جديدة أخرى تعمل بالغاز بقدرة إجمالية تزيد عن 3 غيغاواط، إلى جانب البنية التحتية لنقل الكهرباء وتوزيعها في أوزبكستان.

وتفتح هاتان الاتفاقيتان، الأبواب أمام "طاقة" للاستفادة من خبراتها في مجال التشغيل والصيانة، وتوظيفها لدعم مشاريع جديدة وقائمة لتوليد الكهرباء في أوزبكستان.

كما ستقدم "طاقة" الدعم لجهود حكومة أوزبكستان لتطوير قطاع المرافق لديها.

وفي عمليات النقل والتوزيع، ستُسخِّر "طاقة" خبراتها لتمكين حكومة أوزبكستان من تحقيق تحسينات كبيرة بأداء شبكة النقل والتوزيع، وتحديث أصول الشبكة وتحسين تجربة العملاء وخدمات التحصيل.

نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، سارفار خميدوف "ترتكز هذه الشراكة الجديدة والمشاريع المقترحة على فرص التعاون القائمة اليوم بين جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات ورؤيتنا المشتركة لدعم قطاع الطاقة والاستثمار في خدمات الطاقة المستدامة والموثوقة. و نتطلع إلى التعاون مع شركة "طاقة" للمضي قدماً في مسيرة التحوّل المنشود في أوزبكستان ".

من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) "من خلال العمل سويا نستطيع تسريع وتيرة التنمية المستدامة لقطاع الكهرباء في البلاد، إلى جانب توثيق أواصر العلاقة القوية بين بلدينا. وإضافة إلى المساعدة في تحديث الشبكة وقطاع توليد الكهرباء في أوزبكستان، سيُمكِّننا العمل عن قرب مع الوزارات والجهات الحكومية الرئيسية هناك من توسيع محفظة مشاريعنا الدولية وترسيخ مكانتنا كشركة مرافق رائدة عالمياً."

كما تم خلال التوقيع على الاتفاقيتين المذكورتين، التوقيع على اتفاقية مشتركة للتطوير بين وزارة الطاقة الإماراتية، ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان من جهة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" من جهة أخرى، وذلك بهدف تطوير مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية تزيد عن 2 غيغاواط، وتخزين الطاقة باستخدام بطاريات بسعة 500 ميغاواط/ ساعة ضمن عدة مواقع في مختلف أنحاء جمهورية أوزبكستان.