وأوقفت تركيا صادرات شمال العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس، بعد قرار تحكيم من غرفة التجارة الدولية.

وأمرت الغرفة تركيا، بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المرخص بها، التي قامت بها حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وتشير التقديرات إلى أن التوقف المستمر منذ 59 يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من 1.5 مليار دولار.

وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بسبب السعة التخزينية المحدودة في الإقليم، إلى توقف معظم إنتاج الإقليم البالغ 450 ألف برميل يوميا في غضون أسابيع.

وحتى الحقول التي استمرت في الإنتاج بعد توقف خط الأنابيب، اضطرت الآن إلى التوقف عن الإنتاج أو خفضه، فقد قال متحدث باسم شركة "جينيل إنرجي"، المشغلة لحقل "طق طق"، إن الحقل لم يعد ينتج ويضخ لمنشآت التخزين، وكان الحقل ينتج 4500 برميل يوميا في السابق.

وقال مصدر مطلع على عمليات حقل خورمال إن الحقل ينتج حاليا نحو 50 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل انخفاضا من 100 ألف برميل يوميا قبل شهر و135 ألف برميل يوميا قبل توقف خط الأنابيب المؤدي إلى تركيا.

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد قال في منتصف الشهر الجاري، إن العراق يريد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، لكنه ينتظر الحصول على موافقة تركيا.

بدورها قالت حكومة إقليم كردستان في تصريح سابق، إنها "أوفت بجميع التزاماتها استناداً إلى الاتفاق، وهي بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان".