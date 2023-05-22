ويترقب المستثمرون اجتماعا مهما بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري،كيفن مكارثي، الاثنين، لبحث رفع سقف الدين.

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين فجأة، الجمعة، مع انسحاب الجمهوريين من الاجتماع، وعلى الرغم من أن المحادثات استؤنفت في نهاية المطاف، لم يذكر أي من الجانبين إحراز أي تقدم.

كما تترقب الأسواق التوقعات المتعلقة بالسياسات النقدية الأميركية والأوروبية فيما يتعلق بمعدلات الفائدة، وأثرها على المعنويات.

تحركات الأسواق

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من عام الجمعة.

وكان قطاعا البنوك والتعدين من بين أكبر الخاسرين، في حين ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية.

وتراجع المؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية 0.1 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة.

وتعرضت أسهم مصنعي الرقائق الأوروبيين لضغوط، بعدما قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني بالصين إن منتجات لشركة تصنيع رقائق الذاكرة الأميركية، "ميكرون تكنولوجي"، فشلت في مراجعة لأمان الشبكات وإنها ستمنع مشغلي البنية التحتية الرئيسية من الشراء من الشركة.

وانخفضت أسهم "إنفنيون تكنولوجيز" و"إس.تي ميكرو إلكترونكس" و"إيه.إس.إم إنترناشونال".

وارتفع سهم "نوفو نورديسك" 2.3 بالمئة بعد أن أظهرت أبحاث أن تناول دوائها الجديد للسمنة، قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إضافة إلى زيادة فقدان الوزن.