ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيانات إدارة الجمارك في البلاد، الإثنين، القول إن الصادرات خلال الفترة من 1 إلى 20 مايو الحالي بلغت 32.4 مليار دولار، في مقابل 38.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن الواردات تراجعت بنسبة 15.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 36.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.3 مليارات دولار.

وبحسب البيانات، تراجعت صادرات الرقائق التي تعد عنصرا رئيسيا للتصدير بنسبة 35.5 بالمئة على أساس سنوي في نفس الفترة، لتصل إلى 4.26 مليارات دولار.

كما تراجعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 33 بالمئة إلى 3 مليارات دولار، وصادرات الفولاذ بنسبة 7.5 بالمئة إلى 2.9 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 54.7 بالمئة خلال نفس الفترة، لتسجل 3.44 مليارات دولار.

وانخفض إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي ككل بنسبة 14.2 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 49.6 مليار دولار.